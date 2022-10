केजरीवाल का दावा, एशिया के 10 में से 8 सबसे प्रदूषित शहरों भारत के, दिल्ली शामिल नहीं

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ने सोमवार को दावा किया कि एशिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से आठ भारत से हैं और दिल्ली इस सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने हालांकि कहा कि अब भी लंबा सफर तय करना है।

एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि कुछ साल पहले दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता था लेकिन अब नहीं।

केजरीवाल ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, 'एशिया में 10 प्रदूषित शहरों में से 8 भारत के हैं और दिल्ली इस सूची में शामिल नहीं है। कुछ साल पहले तक दिल्ली दुनिया का था। अब नहीं है।'

Some years back, Del was the most polluted city in the world. Not any more!

People of Del worked v hard. Today, we hv improved a lot. Whereas we hv improved, its still a long way. We will continue working hard so that we find a place in the best cities of the world. https://t.co/UTL18dEWP7