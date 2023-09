कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने उठाए हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल?

Karnataka minister on hindu dharma : कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर (G Parameshwara) द्वारा हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर दिए बयान पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की यह आज भी एक सवाल है।

जी. परमेश्वर ने कहा कि विश्व के इतिहास में अनेक धर्मों का उदय हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की यह आज भी एक सवाल है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश में विदेश से आए। दुनिया के सभी धर्मों का सारांश मानव जाति का कल्याण करना है।

Hubbali | Karnataka Home Minister G Parameshwara says, "Many religions have arisen in the history of the world. Jainism and Buddhism were born here. When was Hinduism born and who started it is still a question. Our country has a history of the origin of Buddhism and Jainism.… pic.twitter.com/G3Q7EJAjkX