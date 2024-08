हिमाचल में बादल फटने से तबाही, क्या बोलीं कंगना रनौत?

Himachal cloud burst : हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में 5 जगह बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 लोग लापता है। बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे समेत 5 सड़कें तबाह हो गई। 3 पुल और 2 पन बिजली परियोजनाएं ध्वस्त हो गई। मलाणा पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से कुल्लू में स्थित मकान और मंदिर प्रभावित हुए। तबाही के बाद मंडी से सांसद कंगना रनौत का बयान सामने आया है।

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश बादल फटने की घटना पर कहा कि यह बहुत दुखद बात है। हर साल हिमाचल में ऐसी आपदा आती है, यह दुखद है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद स्थिति का ब्यौरा लिया है और आश्वासन दिया है कि हिमाचल में राहत फंड में और मदद की जाएगी, गृह मंत्री ने भी हमें मदद का आश्वासन दिया है। यहां का काम खत्म होते ही मैं हिमाचल जाऊंगी और लोगों की मदद करूंगी।





इससे पहले एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि मंडी और हिमाचल के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और डीसी से बात की, उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अभी हिमाचल की यात्रा न करूं क्योंकि कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है।

