सियालदह पहुंची कंचनजंघा एक्सप्रेस, हादसे की वजह से 8 घंटे हुई लेट

Bharat -India to be used interchangeably in NCERT textbooks राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में 'भारत' और 'इंडिया' का परस्पर प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि देश के संविधान में है।