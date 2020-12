बाबुल सुप्रियो की नाराजगी के बाद जितेंद्र तिवारी का यू-टर्न, ममता से माफी मांगने को तैयार

जितेंद्र तिवारी ने माफी मांगकर पार्टी में वापसी कर ली है। तिवारी ने ममता सरकार में मंत्री अरूप विश्वास से मुलाकात के बाद कहा कि मैं टीएमसी के साथ हूं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगूंगा।

Kolkata: Former Asansol district Chief meets Minister & TMC leader Aroop Biswas; says, "I'm with TMC & will apologise to Chief Minister Mamata Banerjee."

Jitendra Tiwari had tendered his resignation from post of TMC Asansol dist chief on Dec 17. pic.twitter.com/1IrvuPY0ch