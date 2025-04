कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल, सरकारी नीतियों से निजी कंपनियों को कैसे हुआ लाभ?

why gold rate is different in different states: भारत में सोना खरीदना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि है। शादियों, त्योहारों और निवेश के उद्देश्य से लोग सोना खरीदते हैं। हालांकि, आपने शायद गौर किया होगा कि अलग-अलग भारतीय शहरों में सोने की कीमतें थोड़ी भिन्न होती हैं। यह अंतर क्यों होता है? कई कारक इस भिन्नता में योगदान करते हैं। आइए इन प्रमुख कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं: