हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजने पर भारत ने कहा, इससे बचा जा सकता था

First case of GBS in Mumbai :मुंबई में शुक्रवार को 'गुइलेन-बैरे सिंड्रोम' (GBS) का पहला मामला सामने आया है और यहां 64 वर्षीय महिला इस दुर्लभ तंत्रिका विकार से संक्रमित पाई गई। महानगर निगम (MMC) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दूसरी ओर महाराष्ट्र के पुणे जिले में जीबीएस से अब तक 6 संदिग्ध मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि यहां 173 संदिग्ध मामले पाए गए हैं।