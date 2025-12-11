गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Indigo Faces Major Setbacks: $5 Billion Loss, Declining Share Prices
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (11:18 IST)

इंडिगो का हाल बेहाल, 8 दिन में 5 अरब डॉलर का घाटा, ब्रांड वैल्यू को भी भारी नुकसान

indigo
Indigo Crisis : इंडिगो के उड़ान संकट ने कंपनी का हाल बेहाल कर दिया है। टिकट रिफंड में उसके सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। निवेशकों की दिलचस्पी घटने के उसके शेयरों में भारी गिरावट आई। टिकट केंसेलेशन और शेयरों में भारी गिरावट से कुछ ही दिनों में कंपनी को 5 अरब डॉलर का घाटा हो गया। विमान सेवाएं चरमराने से यात्रियों के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर डीजीसीए तक सभी उससे नाराज है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी काफी प्रभावित हुई है। 
 
इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट कैप लगातार लुढ़क रहा है। कंपनी को अब तक 5 अरब डॉलर का घाटा हो चुका है। यहां तक कि कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर राहुल भाटिया की नेटवर्थ में भी डेढ़ अरब डॉलर की भारी गिरावट आई है।
 
ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज के अनुसार, इंडिगो का कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरने का तरीका, नए पायलट रेस्ट नियमों से ध्वस्त हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब एयरलाइन वीकली ऑफ को लीव से बदलकर पायलटों को लगातार उड़ाने का दबाव भी दे सकती। ऊपर से क्रू की सैलरी भी बहुत बढ़ गई है और रुपया कमजोर होने से विदेशी खर्चे का बोझ भी भारी पड़ रहा है। मतलब इंडिगो तीन तरफ से घिर चुकी है।
 
Moody’s ने भी उड़ानों के कैंसिलेशन और देरी को क्रेडिट नेगेटिव बताया है। कंपनी चेतावनी दी कि रिफंड, मुआवज़े और DGCA की संभावित पेनल्टी से एयरलाइन को रेवेन्यू को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वजह से निवेशकों में एयरलाइन के शेयरों को बेचने की होड़ मची है।
 
डीजीसीए ने कसा शिकंजा : एयरलाइन इंडिगो पर निगरानी कड़ी करते हुए विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने चालक दल की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद 8 सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया है। जारी आदेश के अनुसार इस निगरानी दल में एक उप मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक और दो अन्य उड़ान संचालन निरीक्षक शामिल होंगे। ALSO READ: Indigo Crisis : अब इंडिगो की होगी निगरानी, DGCA ने बनाया 8 लोगों का दल, 2 की तैनाती एयरलाइन दफ्तर में, हवाई अड्डों पर भी नजर
 
उड़ानें भी घटी : इंडिगो ने हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद उसकी उड़ानों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती किए जाने के बाद अपनी संशोधित शीतकालीन समय-सारिणी विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरी

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरीहार का कारण आपका नेतृत्व, EVM मतदाता सूची नहीं

मोदी और शाह से क्‍यों मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में 2 घंटे क्‍या बात हुई, आखिर क्‍या है माजरा?

मोदी और शाह से क्‍यों मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में 2 घंटे क्‍या बात हुई, आखिर क्‍या है माजरा?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बंद कमरे में बैठक की है। यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। एक दूसरे पर बयानबाजी करने वाले पीएम, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता ने मुलाकात क्‍यों की।

लोकसभा में कंगना रनौत बोलीं, पीएम मोदी EVM नहीं लोगों के दिल हैक करते हैं

लोकसभा में कंगना रनौत बोलीं, पीएम मोदी EVM नहीं लोगों के दिल हैक करते हैंKangana Ranaut Loksabha Speech : लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को हैक नहीं करते, वो लोगों के दिलों को हैक करते हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा।

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जमने लगी डल झील, गुलमर्ग सबसे ठंडा

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जमने लगी डल झील, गुलमर्ग सबसे ठंडाKashmir Weather Update News : कश्मीर में अब भयानक ठंड का राज हो गया है। हालात यह हैं कि कई इलाकों में तापमान शून्‍य से नीचे चला गया है। यही नहीं अब तो डल झील भी जमने लगी है। कश्मीर में मंगलवार रात कड़ाके की ठंड रही, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पाइंट से नीचे चला गया जबकि गुलमर्ग -5.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। हालांकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जोजिला पास पर रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा -18.0 डिग्री तक गिर गया।

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?Deepawali news in hindi : यूनेस्को ने बुधवार को दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। दीपावली अब इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली 16वीं भारतीय परंपरा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताई।

और भी वीडियो देखें

गोवा अग्निकांड: पासपोर्ट सस्पैंड होने के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में

गोवा अग्निकांड: पासपोर्ट सस्पैंड होने के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत मेंLuthra Brothers news in hindi : गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में भीषण आग के बाद इंडिगो विमान से थाईलैंड भागे क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को हिरासत में ले लिया गया है। अब उन्हें भारत लाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने गोवा सरकार की मांग पर बुधवार को भी उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया था।

LIVE: गोवा अग्निकांड: पासपोर्ट सस्पैंड होने के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में

LIVE: गोवा अग्निकांड: पासपोर्ट सस्पैंड होने के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत मेंLatest News Today Live Updates in Hindi : गोवा के बिर्च ऑफ रोमियो लेन क्लब में भीषण आग के बाद इंडिगो विमान से थाईलैंड भागे क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को हिरासत में ले लिया गया है। पल पल की जानकारी...

मुख्यमंत्री योगी के विकास मॉडल की नई मिसाल बनीं रेखा, मेहनत और भरोसे से बदली जिंदगी

मुख्यमंत्री योगी के विकास मॉडल की नई मिसाल बनीं रेखा, मेहनत और भरोसे से बदली जिंदगीYogi development model in Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से गांव-गांव महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास अब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। भदोही जिले के जगदीपुर गांव की 29 वर्षीय रेखा देवी इसी बदले हुए उत्तर प्रदेश की मिसाल हैं। कभी सिलाई कर घर चलाने में मदद करने वाली रेखा आज 'प्रियल' नाम से अपना डिटर्जेंट पाउडर बना रही हैं।

गोवा क्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड

गोवा क्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंडGoa Club fire Update : गृह मंत्रालय MEA ने गोवा के बिर्च ऑफ रोमियो लेन क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द कर दिए। दोनों के खिलाफ पहले ही इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है।

ट्रंप ने लांच किया गोल्ड कार्ड, 10 लाख डॉलर में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता, क्या होगा भारतीयों पर असर?

ट्रंप ने लांच किया गोल्ड कार्ड, 10 लाख डॉलर में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता, क्या होगा भारतीयों पर असर?Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रंप गोल्ड कार्ड का एलान किया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति तय 10 लाख डॉलर का भुगतान कर अमेरिकी नागरिकता हासिल कर सकेगा। इससे अमीरों के लिए अमेरिकी नागरिकता लेना आसान हो जाएगा साथ ही अमेरिका का खजाना भी तेजी से भरेगा। जानिए क्या है ट्रंप गोल्ड कार्ड? क्या है इसे हासिल करने की शर्ते और इसका भारतीयों पर क्या असर होगा?

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com