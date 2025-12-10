बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. IndiGo will be monitored by DGCA team of 8 people 2 have been deployed in the airline office
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (23:16 IST)

Indigo Crisis : अब इंडिगो की होगी निगरानी, DGCA ने बनाया 8 लोगों का दल, 2 की तैनाती एयरलाइन दफ्तर में, हवाई अड्डों पर भी नजर

indigo
IndiGo crisis News : एयरलाइन इंडिगो पर निगरानी कड़ी करते हुए विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने चालक दल की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद 8 सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया है। जारी आदेश के अनुसार इस निगरानी दल में एक उप मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक और दो अन्य उड़ान संचालन निरीक्षक शामिल होंगे। इंडिगो ने हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद उसकी उड़ानों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती किए जाने के बाद अपनी संशोधित शीतकालीन समय-सारिणी विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है।
इंडिगो के दावों में सचाई
नियामक ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को गुरुवार को अपने कार्यालय में पेश होने और हालिया परिचालन बाधाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट, आंकड़ों और अन्य सूचनाओं के साथ जमा करने को भी कहा है। इस बीच, इंडिगो लगातार दर्जनों उड़ानें रद्द कर रही है जबकि उसने परिचालन सामान्य होने का दावा किया था।
 
मुख्य कार्यालय में रहेंगे तैनात 
डीजीसीए के आदेश के मुताबिक, निगरानी दल के दो सदस्य रोजाना इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात रहेंगे। उन्हें एयरलाइन के पूरे बेड़े, औसत उड़ान दूरी, कुल पायलटों की संख्या, नेटवर्क विवरण, चालक दल के सेवा के घंटे, प्रशिक्षण में लगे चालक दल और अन्य संबंधित मामलों की निगरानी करनी होगी। डीजीसीए के आदेश में कहा गया कि ये दो सदस्य प्रतिदिन की उड़ानों, अनियोजित छुट्टियों, चालक दल की कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों की कुल संख्या, साथ ही प्रत्येक आधार पर प्रतिदिन स्टैंडबाय पर रहने वाले कॉकपिट और केबिन चालक दल की संख्या पर भी नजर रखेंगे।
 
रोज देंगे रिपोर्ट
इसके अलावा, डीजीसीए कार्यालय के दो और अधिकारी एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और एक उप निदेशक इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात किए जाएंगे ताकि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रद्द होने की स्थिति, धनवापसी की स्थिति, समय पर उड़ान परिचालन, नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्रियों को मुआवजा, और सामान की वापसी की निगरानी कर सकें। दोनों दल प्रतिदिन शाम छह बजे तक संयुक्त महानिदेशक (प्रशासन) हरीश कुमार वशिष्ठ और संयुक्त महानिदेशक जय प्रकाश पांडेय को रिपोर्ट देंगे।
11 घरेलू हवाई अड्‍डों का निरीक्षण
डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी देश के 11 घरेलू हवाईअड्डों पर इंडिगो के परिचालन का निरीक्षण भी करेंगे। आदेश में कहा गया कि सभी नियुक्त अधिकारी अगले दो-तीन दिनों में अपने-अपने हवाईअड्डों का दौरा करेंगे और दौरे के 24 घंटे के भीतर डीजीसीए के नई दिल्ली स्थित उड़ान सुरक्षा विभाग के संचालन निदेशक को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इन 11 हवाई अड्डों में नागपुर, जयपुर, भोपाल, सूरत, तिरुपति, विजयवाड़ा, शिरडी, कोचीन, लखनऊ, अमृतसर और देहरादून शामिल हैं।
 
बुधवार को कैंसिल हुई 200 उड़ानें
इंडिगो ने बुधवार को दिल्ली और मुंबई सहित तीन प्रमुख हवाई अड्डों पर लगभग 220 उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने दावा किया था कि एयरलाइन का परिचालन फिर से पटरी पर आ गया है। सूत्रों के अनुसार, संकटग्रस्त एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 137 उड़ानें और मुंबई हवाई अड्डे पर 21 उड़ानें रद्द कर दीं। सूत्रों के अनुसार, इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 61 उड़ानें रद्द कर दीं, जिनमें 35 आगमन और 26 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरी

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरीहार का कारण आपका नेतृत्व, EVM मतदाता सूची नहीं

मोदी और शाह से क्‍यों मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में 2 घंटे क्‍या बात हुई, आखिर क्‍या है माजरा?

मोदी और शाह से क्‍यों मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में 2 घंटे क्‍या बात हुई, आखिर क्‍या है माजरा?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बंद कमरे में बैठक की है। यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। एक दूसरे पर बयानबाजी करने वाले पीएम, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता ने मुलाकात क्‍यों की।

लोकसभा में कंगना रनौत बोलीं, पीएम मोदी EVM नहीं लोगों के दिल हैक करते हैं

लोकसभा में कंगना रनौत बोलीं, पीएम मोदी EVM नहीं लोगों के दिल हैक करते हैंKangana Ranaut Loksabha Speech : लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को हैक नहीं करते, वो लोगों के दिलों को हैक करते हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा।

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जमने लगी डल झील, गुलमर्ग सबसे ठंडा

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जमने लगी डल झील, गुलमर्ग सबसे ठंडाKashmir Weather Update News : कश्मीर में अब भयानक ठंड का राज हो गया है। हालात यह हैं कि कई इलाकों में तापमान शून्‍य से नीचे चला गया है। यही नहीं अब तो डल झील भी जमने लगी है। कश्मीर में मंगलवार रात कड़ाके की ठंड रही, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पाइंट से नीचे चला गया जबकि गुलमर्ग -5.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। हालांकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जोजिला पास पर रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा -18.0 डिग्री तक गिर गया।

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?Deepawali news in hindi : यूनेस्को ने बुधवार को दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। दीपावली अब इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली 16वीं भारतीय परंपरा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताई।

और भी वीडियो देखें

जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने की हमारी संकल्पना, समीक्षा बैठक में बोले CM मोहन यादव

जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने की हमारी संकल्पना, समीक्षा बैठक में बोले CM मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार हैं। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक निर्माण कार्य को सिर्फ एक तकनीकी परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि जनता के जीवन स्तर को सुधारने वाले साधन के रूप में देखना है।

Amit Shah vs Rahul Gandhi : अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी बोले- मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए

Amit Shah vs Rahul Gandhi : अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी बोले- मेरे सवालों के जवाब नहीं दिएलोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष लगातार सरकार को SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर घेर रहा है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एसआईआर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने शाह को फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट की चुनौती दी।

Kia Seltos 2026 : कीमत से लेकर फीचर तक, क्या है नया, सिर्फ 25000 रुपए में

Kia Seltos 2026 : कीमत से लेकर फीचर तक, क्या है नया, सिर्फ 25000 रुपए मेंKia Seltos 2026: Kia ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV की सेकंड जनरेशन नई Kia Seltos 2026 को लॉन्च किया। नई Seltos, Kia के ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो भारत में पहली बार इस SUV के साथ पेश किया गया है और सुरक्षा और बेहतर क्वालिटी के लिए स्ट्रक्चरल सुधार लाता है। कंपनी नई Seltos की बुकिंग 11 दिसंबर की आधी रात से शुरू करेगी, जिसकी राशि 25,000 रुपए है।

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएंChief Minister Yogi Adityanath: मंगलवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद बुधवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि ‘घबराइए मत, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी के विकास मॉडल की नई मिसाल बनीं रेखा, मेहनत और भरोसे से बदली जिंदगी

मुख्यमंत्री योगी के विकास मॉडल की नई मिसाल बनीं रेखा, मेहनत और भरोसे से बदली जिंदगीYogi development model in Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से गांव-गांव महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास अब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। भदोही जिले के जगदीपुर गांव की 29 वर्षीय रेखा देवी इसी बदले हुए उत्तर प्रदेश की मिसाल हैं। कभी सिलाई कर घर चलाने में मदद करने वाली रेखा आज 'प्रियल' नाम से अपना डिटर्जेंट पाउडर बना रही हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com