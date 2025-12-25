Indigo ने आज रद्द की 67 उड़ानें, यात्री हुए परेशान, जानिए क्‍या है वजह...

Indigo Airlines News : देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने गुरुवार को मौसम और ऑपरेशन कारणों से 67 उड़ानें रद्द कीं। इनमें से केवल 4 उड़ानें ऑपरेशन कारणों से रद्द की गईं, जबकि बाकी खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण रद्द हुईं। प्रभावित हवाईअड्डों में आगारतला, चंडीगढ़, देहरादून, वाराणसी और बेंगलुरु शामिल हैं। इस बीच, विमानन नियामक महानिदेशालय (DGCA) ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक की अवधि को सर्दियों का आधिकारिक 'फॉग विंडो' घोषित किया है। इस एयरलाइन ने 1 से 9 दिसंबर के बीच हजारों उड़ानें रद्द की थीं।





इस बीच, विमानन नियामक महानिदेशालय (DGCA) ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक की अवधि को सर्दियों का आधिकारिक 'फॉग विंडो' घोषित किया है। इस एयरलाइन ने 1 से 9 दिसंबर के बीच हजारों उड़ानें रद्द की थीं। इसका मुख्य कारण पायलटों के ड्यूटी पीरियड और विश्राम से जुड़े नए नियमों को लागू करने में अपर्याप्त योजना और क्रू की कमी बताया गया।





इसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी। डीजीसीए ने इस पर चार सदस्यीय पैनल बनाया है। इस बीच इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि बेंगलुरु में कम दृश्यता और कोहरे के कारण उड़ान शेड्यूल प्रभावित हुआ है। हम मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुचारू यात्रा उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।





Edited By : Chetan Gour