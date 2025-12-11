मुसीबत का मुआवजा सिर्फ 10 हजार रुपए, मुआवजे के नाम पर इंडिगो का ये कैसा मजाक!

Kashmir Weather Update News : कश्मीर में अब भयानक ठंड का राज हो गया है। हालात यह हैं कि कई इलाकों में तापमान शून्‍य से नीचे चला गया है। यही नहीं अब तो डल झील भी जमने लगी है। कश्मीर में मंगलवार रात कड़ाके की ठंड रही, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पाइंट से नीचे चला गया जबकि गुलमर्ग -5.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। हालांकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जोजिला पास पर रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा -18.0 डिग्री तक गिर गया।