गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (15:06 IST)

मुसीबत का मुआवजा सिर्फ 10 हजार रुपए, मुआवजे के नाम पर इंडिगो का ये कैसा मजाक!

IndiGo Airlines will compensate affected passengers
लाखों लोगों को परेशानी में डालने के बाद अब इंडिगो एयरलाइन की नींद खुली है, लेकिन अब भी इंडिगो की आंखें पूरी तरह से नहीं खुली हैं। दरअसल, इंडिगो की कैंसिल फ्लाइट की वजह से प्रभावित यात्रियों को इंडिगो ने मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन मजाक यह है कि यात्रियों को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 10 हजार रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा।

बता दें कि एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि जिन यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, उन्हें 10 हजार रुपए की कीमत का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। ये वाउचर अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी उड़ान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

दिया भी तो ट्रैवल वाउचर : इंडिगो एयरलाइंस ने 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को एयरपोर्ट पर भारी कंजेशन की वजह से घंटों फंसे रहे यात्रियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। एयरलाइन ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जिन यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा (severely impacted customers), उन्हें 10,000 रुपए की कीमत का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। ये वाउचर अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी उड़ान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह मुआवजा सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली नकद राशि के अतिरिक्त है।

क्या है DGCA की मुआवजा पॉलिसी : DGCA के मौजूदा नियमों के अनुसार अगर उड़ान निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई, तो यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपए तक नकद मुआवजा अलग से मिलेगा (यह राशि उड़ान की ब्लॉक टाइम पर निर्भर करती है)

20 हजार तक का फायदा: इस तरह कुछ यात्री कुल मिलाकर 15 हजार से 20 हजार रुपए तक का फायदा (नकद + वाउचर) पा सकते हैं। Indigo के मुताबिक सभी कैंसिल हुई उड़ानों के रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। ज्यादातर यात्रियों के खाते में पैसे आ चुके हैं, बाकी जल्द ही क्रेडिट हो जाएंगे। ट्रैवल पोर्टल (मेकमायट्रिप, क्लियरट्रिप, यात्री आदि) से बुकिंग करने वालों के रिफंड भी शुरू कर दिए गए हैं।

किन यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का वाउचर : इंडिगो के अनुसार 'severely impacted' यात्री वो हैं, जो 8 घंटे या उससे ज्यादा समय तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उड़ान कैंसिल होने के बाद 24 घंटे से ज्यादा देर में दूसरी फ्लाइट मिली। रात भर एयरपोर्ट पर बिना होटल के गुजारनी पड़ी।

कैसे मिलेगा मुआवजा वाउचर : PNR नंबर शेयर करें और बाउचर पाएं। इंडिगो ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अगर वे इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अभी तक कोई वाउचर नहीं मिला है, तो वे अपना PNR नंबर और परेशानी का विवरण देकर [email protected] पर मेल करें। एयरलाइन का कहना है कि कई यात्रियों के पूरे डिटेल्स उनके सिस्टम में नहीं हैं, इसलिए खुद से संपर्क करने पर जल्दी सहायता मिलेगी। यात्रियों का कहना है कि मेल करने के 3-7 दिन के अंदर ज्यादातर लोगों को वाउचर मिलना शुरू हो गया है।
Edited By: Navin Rangiyal
