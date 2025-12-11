गोवा अग्निकांड: पासपोर्ट सस्पैंड होने के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में

Luthra Brothers news in hindi : गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में भीषण आग के बाद इंडिगो विमान से थाईलैंड भागे क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को हिरासत में ले लिया गया है। अब उन्हें भारत लाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने गोवा सरकार की मांग पर बुधवार को भी उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया था।

मीडिया खबरों के अनुसार, लूथरा बदर्स को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।

बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने लूथरा बंधुओं की चार सप्ताह की अग्रिम जमानत के लिए अर्जी खारिज कर दी थी। उनका दावा था कि वे फिलहाल एक व्यावसायिक बैठक के लिए थाईलैंड में हैं।

गौरतलब है कि रविवार को गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 5 पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। यह नाइट क्लब नियमों को ताक में रखकर चलाया जा रहा था। हादसे के कुछ ही घंटों बाद क्लब के मालिक इंडिगो के विमान से थाइलैंड चले गए।

इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने नाइट क्लब को बुलडोजर से ढहा दिया। क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता समेत 6 समेत लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गोवा पुलिस कैफे के सहमालिक गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पहुंची है। उसे अंजुना थाने ले जाया गया है, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

