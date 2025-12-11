गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
गोवा क्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड

Goa Club fire Update : गृह मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को गोवा के बिर्च ऑफ रोमियो लेन क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द कर दिए। दोनों के खिलाफ पहले ही इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है।
 
गोवा सरकार ने गृह मंत्रालय को लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की औपचारिक रिक्वेस्ट भेजी थी। MEA ने यह रिक्वेस्ट मान ली है और लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस फैसले से इन दोनों आरोपियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकंजा कसा सकेगा। अब दोनों विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे।
 
गौरतलब है कि रविवार को गोवा के बिर्च ऑफ रोमियो लेन नामक नाइट क्लब में आग लगने से 5 पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। यह नाइट क्लब नियमों को ताक में रखकर चलाया जा रहा था। हादसे के कुछ ही घंटों बाद क्लब के मालिक इंडिगो के विमान से थाइलैंड चले गए। कई मीडिया खबरों में कहा गया है कि दोनों भाई यहां से दुबई भाग गए। 
 
इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने नाइट क्लब को बुलडोजर से ढहा दिया। क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता समेत 6 समेत लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 
 
गोवा पुलिस कैफे के सहमालिक गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पहुंची है। उसे अंजुना थाने ले जाया गया है, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।  
