Amit Shah vs Rahul Gandhi : अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी बोले- मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए

Rahul Gandhi vs Amit Shah : लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष लगातार सरकार को SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर घेर रहा है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एसआईआर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने शाह को फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट की चुनौती दी।

विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में अमित शाह के भाषण के बाद राहुल गांधी ने कहा कि संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ और डिफेंसिव था। डिजिटल, मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब पारदर्शी ऑडिट पर भी घबराहट देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं दिया।

संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ, defensive जवाब है।



- डिजिटल, मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं

- EVM के Architecture की अब transparent audit पर घबराहट

- BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं

- CJI को… pic.twitter.com/ye0lesxlSB — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 10, 2025 सीजेआई को चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी कोई जवाब नहीं। ईसी को इम्युनिटी देने पर ऊटपटांग जवाब दिया। सीसीटीवी फुटेज न देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है।