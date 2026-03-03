UP में लक्ष्य से अधिक धान खरीद, योगी सरकार ने किसानों को किया 14886 करोड़ का भुगतान

- 2025-26 में सरकार ने तय किया था 60 लाख मीट्रिक धान खरीद का लक्ष्य

- 10.53 लाख किसानों से हुई 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

- 12.82 लाख से अधिक किसानों ने कराया था पंजीकरण

- 2024-25 में 57.70 लाख मीट्रिक टन हुई थी खरीद

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय सत्र 2025-26 के लिए धान खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई। इसको लेकर किसान हितैषी योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। धान खरीद के तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ दिया। योगी सरकार ने खरीफ क्रय सत्र 2025-26 के लिए 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इसे पार कर 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। इसके एवज में किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। उत्तर प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी हो गई। यही नहीं, 2024-25 की अपेक्षा इस वर्ष अधिक खरीद व भुगतान किया गया।

62.30 लाख मीट्रिक टन धान खरीद, लगभग 14,886 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान

धान बिक्री के लिए 12,82,892 किसानों ने पंजीकरण कराया है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक धान की बिक्री के लिए ओटीपी आधारित सिंगल पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभागों तथा हरदोई, लखीमपुर खीरी व सीतापुर में 31 जनवरी तक धान खरीद चली। वहीं चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर, प्रयागराज संभाग तथा लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में 28 फरवरी तक धान खरीद हुई।

योगी सरकार ने पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा

(2025-26)

इतने किसानों से हुई खरीद- 10,53,561

धान खरीद- 62,30,735.63 मीट्रिक टन

भुगतान- 14,886.35 करोड़ रुपए

क्रय केंद्र- 4869

2024-25

इतने किसानों से हुई खरीद- 7,97,500

धान खरीद- 57,70,671.09 मीट्रिक टन

भुगतान- 13370.17 करोड़ रुपए

क्रय केंद्र- 4372

