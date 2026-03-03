मंगलवार, 3 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , मंगलवार, 3 मार्च 2026 (19:08 IST)

UP में लक्ष्य से अधिक धान खरीद, योगी सरकार ने किसानों को किया 14886 करोड़ का भुगतान

Chief Minister Yogi Adityanath
- 2025-26 में सरकार ने तय किया था 60 लाख मीट्रिक धान खरीद का लक्ष्य 
- 10.53 लाख किसानों से हुई 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद
- 12.82 लाख से अधिक किसानों ने कराया था पंजीकरण
- 2024-25 में 57.70 लाख मीट्रिक टन हुई थी खरीद
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय सत्र 2025-26 के लिए धान खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई। इसको लेकर किसान हितैषी योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। धान खरीद के तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ दिया। योगी सरकार ने खरीफ क्रय सत्र 2025-26 के लिए 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इसे पार कर 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। इसके एवज में किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। उत्तर प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी हो गई। यही नहीं, 2024-25 की अपेक्षा इस वर्ष अधिक खरीद व भुगतान किया गया। 
 

62.30 लाख मीट्रिक टन धान खरीद, लगभग 14,886 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान 

प्रदेश के 4869 क्रय केंद्रों के जरिए 10.53 लाख किसानों से 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खऱीद हुई। धान की खरीद (कॉमन)-2369 और (ग्रेड ए) 2389 रुपए प्रति कुंतल की दर से हुई। इसके एवज में किसानों को लगभग 14,886.35 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्‍यमंत्री योगी के निर्देश पर 48 घंटे के भीतर किसानों को डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भुगतान किया गया। इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने के साथ ही किसानों को समय से पैसा भी मिला। 

12.82 लाख से अधिक किसानों ने कराया है पंजीकरण 

धान बिक्री के लिए 12,82,892 किसानों ने पंजीकरण कराया है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक धान की बिक्री के लिए ओटीपी आधारित सिंगल पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभागों तथा हरदोई, लखीमपुर खीरी व सीतापुर में 31 जनवरी तक धान खरीद चली। वहीं चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर, प्रयागराज संभाग तथा लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में 28 फरवरी तक धान खरीद हुई। 

योगी सरकार ने पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा 

(2025-26)
इतने किसानों से हुई खरीद- 10,53,561 
धान खरीद- 62,30,735.63 मीट्रिक टन
भुगतान- 14,886.35 करोड़ रुपए 
क्रय केंद्र- 4869
 
2024-25
इतने किसानों से हुई खरीद- 7,97,500
धान खरीद- 57,70,671.09 मीट्रिक टन  
भुगतान- 13370.17 करोड़ रुपए
क्रय केंद्र- 4372 
Edited By : Chetan Gour
