भारत और जापान वित्तीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत, निवेश को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा

India and Japan agree to enhance financial cooperation : भारत और जापान ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ जापान के वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान भारत में निवेश बढ़ाने से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियामकीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बयान में यह जानकारी दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, टोक्यो में आयोजित ‘दूसरे भारत-जापान वित्त संवाद’ में दोनों देशों ने वित्तीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने एक-दूसरे की वृहद-आर्थिक स्थिति पर अपनी राय से भी अवगत कराया।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में भारत और जापान ने अन्य देशों में सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने विनियमन एवं निगरानी, वित्तीय डिजिटलीकरण और दोनों देशों में अन्य नीतिगत पहल सहित वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर विचार साझा किए।

बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ जापान के वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान भारत में निवेश बढ़ाने से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियामकीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बयान के मुताबिक, दोनों पक्ष वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए और वार्ता का अगला दौर नई दिल्ली में आयोजित करने की संभावना पर रजामंदी जताई। दूसरा भारत-जापान वित्त संवाद टोक्यो में छह सितंबर को आयोजित किया गया।

इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने किया जबकि जापानी पक्ष की अगुवाई जापान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के वित्त उप मंत्री अत्सुशी मिमुरा ने की। जापानी प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे।

भारतीय पक्ष से वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।(भाषा)

Edited by : Chetan Gour