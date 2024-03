CAA के तहत नागरिकता के लिए ऐसे करें अप्लाई, कौनसे दस्‍तावेज हैं जरूरी?

CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर जाएं।

यहां पर Sign Up पर क्लिक करके रजिस्टर करें।

इसके बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब अपना फोन नंबर या जीमेल आईडी एंटर करने के बाद Captcha कोड भी एंटर करें।

इसके बाद नाम , ईमेल आईडी और कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक करें।

अब एंटर किए गए मेल आईडी या फोन नंबर पर OTP आया होगा, उसे एंटर करें।

फिर से Captcha कोड एंटर करके ओटीपी वैरिफाई करें।

इस तरह से रजिस्ट्रेशन या Sign Up प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

आगे प्रोसेस में आपको नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा।

देश में CAA लागू हो गया है। इस कानून के तहत पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बता दें कि इसमें मुस्‍लिम शामिल नहीं हैं।ऐसे में जानना जरूरी है कि भारतीय नागरिकता के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। Online Indian Citizenship Application Under CAAकेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे देशभर में लागू करने के साथ ही CAA के तहत नागरिकता पाने के लिए भारतीय सरकार ने अपने पोर्टल को लाइव कर दिया है। ऐसे में CAA के तहत नागरिकता चाहने वाले लोग घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। CAA के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध और पारसी शरणार्थी भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पड़ोसी देश से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अगर कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है तो वो अल्पसंख्यक पात्र होंगे। इनमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। जबकि, हिन्दू, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक शामिल हैं।वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको ‘Click Here to Initiate Fresh Application’ का विकल्प शो होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिनका आपको जवाब देना होगा। इसके बाद आपको ‘Accept & Submit’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अन्य जानकारी को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को जमा करना होगा और फिर ऑनलाइन प्रोसेस के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा। इस तरह से आप CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे।बता दें कि CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अपने स्मार्टफोन को भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट को आसानी से फोन पर चलाया जा सकेगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या आए तो आप ईमेल के माध्यम से [email protected] से संपर्क कर सकते हैं।