क्या सीमा हैदर को मिलेगी भारत की नागरिकता?

Seema Haider on CAA : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने की खुशी में सीमा हैदर ने जमकर जश्न मनाया। उसने कहा कि वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया। उसने उम्मीद जताई कि मुझे भी जल्दी है नागरिकता मिल जाएगी।

सीएए लागू होने के बाद सीमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रही है। सीमा के बच्चों के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है। सीएए लागू होने की खुशी में सीमा ने रसगुल्ले भी बांटे।

पाकिस्तान से बच्चों समेत भारत आई सीमा हैदर ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है। शादी के बाद से वह सचिन के साथ ही भारत में रह रही है।

VIDEO | Seema Haider, the Pakistani woman who entered India illegally to marry a man she met online, celebrates with her family in UP's Noida after Centre announces implementation of CAA.



"We are very happy, we congratulate the Indian government. PM Modi has done what he… pic.twitter.com/MtMrV9FVCp