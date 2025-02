आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करें, गृहमंत्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिए निर्देश

case of deportation of Indians: विपक्षी दलों (opposition parties) के कई सांसदों ने अमेरिका (US) में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने के तरीके को लेकर गुरुवार को सरकार की आलोचना की तथा प्रवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल उठाए। बुधवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का यह पहला जत्था है।