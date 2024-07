झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस पटरी से उतरी

Howrah-CSMT Express Derailment | Helpline numbers issued by Indian Railways.

Tatanagar : 06572290324

Chakradharpur: 06587 238072

Rourkela: 06612501072, 06612500244

Howrah: 9433357920, 03326382217

Ranchi: 0651-27-87115.

HWH Help Desk: 033-26382217, 9433357920

SHM Help Desk:… https://t.co/4D5O0gXv4v