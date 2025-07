इंदौर की ठेकेदारी की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, हर्ष गोयनका ने क्‍यों कहा, इंदौर में ठेकेदार हो तो वारे न्‍यारे हैं

Gold ceilings, garish gold statues, gold sockets, huge collection of cars. Moral of the story? Forget startups. Become a government contractor in Indore. The returns are… ornamental! pic.twitter.com/sgwvPiY8K4 — Harsh Goenka (@hvgoenka) July 2, 2025

भिया, यूं तो इंदौर पूरे देश में अपनी स्‍वच्‍छता के लिए प्रसिद्ध है और खाने- पीने के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों इस शहर की चर्चा पूरे देश में अपनी ठेकेदारी के लिए हो रही है। भाई ठेकेदार मतलब ऐसा आदमी जो सरकारी से लेकर प्राइवेट ठेकों पर क्‍या क्‍या नहीं कर सकता। एक मध्‍यमवर्गीय नौकरीपेशा आदमी या छोटी मोटी दुकानदारी करने वाला जिंदगीभर मेहनत करता रहे, लेकिन फिर भी वो ठेकेदारों जैसी न तो दौलत कमा सकता है और न ही वैसे ऐशो-आराम जुटा सकता है।बात अगर इंदौर के ठेकेदारों की हो तो यह मामला और भी ज्‍यादा दिलचस्‍प हो जाता है। कितने ही ठेकेदारों ने इंदौर के विकास, इंदौर की सड़कों और इंदौर के ब्रिज और फ्लाईओवर के ठेके ले रखे हैं, लेकिन इंदौर की बदहाली की हालत देखो। खुदी बिखरी हुई जर्जर सड़कें, जाम में लबालब होते ब्रिज और पुल। नर्मदा की फूटी हुई लाइनें, गंदा पानी उबालते चैंबर और नलों में आता गंदा दूषित पानी। आखिर यह सब इंदौर के ठेकेदारों के बूते ही तो हो रहा है। तो अगर आपको कम से कम समय और न के बराबर मेहनत में दौलतमंद बनना है तो आप इंदौर में किसी काम का ठेका ले लो और सोने के महल में आराम फरमाओ। आखिरकार हर्ष गोयनका ने भी तो यही बात बहुत साफ साफ कही है अपने एक्‍स अकाउंट पर। वो भी इंदौर के एक ठेकेदार की लाइफस्‍टाइल को देखकर।पहले बता दें कि इन दिनों अक्‍सर चर्चा में रहने वाले इंदौर को लेकर जाने माने शख्‍स हर्ष गोयनका ने अपने एक्‍स अकाउंट पर एक पोस्‍ट शेयर की है। उन्‍होंने अंग्रेजी में लिखा हैअब इस ट्वीट का हिंदी मतलब समझ लेते हैं। गोयनका ने कहा है कि सोने की छत, सोने की चमकीली मूर्ति, सोने का सॉकेट, कारों की विशाल रेंज। कहने का मतलब यह है कि स्टार्टअप को भूल जाइए। इंदौर में सरकारी ठेकेदार बन जाइए। रिटर्न… शानदार है!दरअसल, गोयनका ने सीधे- सीधे इंदौर में या किसी भी शहर में हावी होती ठेका प्रथा पर तंज कसा है। उन्‍होंने कहा है कि भाई मेहनत मशक्‍कत और किसी स्‍टार्टअप की जरूरत नहीं है— इंदौर में हो तो बस ठेकेदार बन जाओ, बेहतरीन फायदा या रिटर्न मिलेगा। हर्ष गोयनका यह पोस्‍ट पूरे इंदौर में ठेकेदारी पर निशाना साध रहा है। बात सही भी है, क्‍यों न हो। अगर कोई ठेकेदार करोडों के महलनुमा आलीशान घरों में रहने लगे तो सवाल तो लाजिमी है। सवाल तो उठेंगे। लोकतंत्र में सवाल तो जायज है। किसी शायर ने कहा भी तो है— बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब अगर किसी ने सवाल उठाए है और आपके पास उसके जवाब हैं जो जवाब दीजिए। इसमें भला-बुरा मानने की क्‍या बात है। सांच को आंच क्‍या।दरअसल, पिछले दो दिनों से इंदौर का एक स्‍वर्ण महल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर प्रियम सारस्वत ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उन्होंने इस एक घर की भव्यता दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिस पर मात्र दो दिनों में ही 2 करोड़ से अधिक व्यूज आ गए। हालांकि, उन्होंने बाद में यह वीडियो हटा दिया, लेकिन तब तक यह किसी और ने सोशल साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर कर दिया था, और अब यह जमकर वायरल हो रहा है।वीडियो में दावा किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है (हम नहीं कह रहे और न ही दिखा रहे हैं) कि 10 बेडरूम वाले इस आलीशान बंगले का नजारा देखकर क्रिएटर दंग रह जाता है। वायरल हो रहे वीडियो में बंगले के मालिक को खुद यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके घर में असली 24 कैरेट सोने (24 Carat Gold) का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में घर के अंदरूनी हिस्सों की झलक मिलती है, जिसमें दीवारों पर लगे सोने के काम से लेकर बाथरूम के वॉश बेसिन और यहां तक कि बिजली के स्विच और सॉकेट भी सोने से बने बताए जा रहे हैं। घर में बड़ी-बड़ी सोने की मूर्तियां भी दिखाई दे रही हैं। घर में एक सुंदर बगीचा और एक गौशाला भी है। घर में शानदार कारों का कलेक्शन भी है, जिसमें 1936 की एक विंटेज मर्सिडीज भी शामिल है। यह सब देखकर नेटिजन्स हैरान हैं और इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी वायरल कंटेंट को लेकर हर्ष गोयनका ने कहा है कि Gold ceilings, garish gold statues, gold sockets, huge collection of cars. Moral of the story? Forget startups. Become a government contractor in Indore. The returns are… ornamental!