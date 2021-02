10 माह में 3 गुना बढ़े ATF के दाम, 10 से 30% तक महंगा हआ हवाई सफर

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 25 मई को घरेलू उड़ानों के फिर से शुरू होने के बाद से विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की कीमत में तीन गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने घरेलू हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा को 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही।

पिछले साल मई में घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए, विमानन मंत्रालय ने उड़ान अवधि के आधार पर वर्गीकृत 7 बैंडों के माध्यम से हवाई किराये की सीमाएं तय की थीं।

पहले बैंड में ऐसी उड़ानें होती हैं जो 40 मिनट से कम की होती हैं। गुरुवार को, इस बैंड के लिए, निचली सीमा 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,200 रुपए कर दी गई और ऊपरी सीमा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,800 रुपए कर दी गई।

पुरी ने ट्वीट कर कहा, 'जब घरेलू उड़ानों को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू किया गया, तो जनता के विश्वास को बढ़ाने और जनता को कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ इकोनॉमी यात्रा पर ये किराया बैंड लागू किए गए थे।”

Since then, price of crude oil has risen from $30 to $60 per barrel. Prices of have gone up from 17000 per kl to 51000 per kl.

However, levels have been raised by 10% at lower band & 30% at higher band.



Due to higher supply, most travel takes place at lower band.