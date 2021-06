जीएसटी परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, सस्ता हुआ सैनिटाइजर, टैक्स फ्री हुई ये 2 दवाएं...

जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी। जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की सहमति दी। टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर नहीं लगेगा।

सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, वैंटिलेटर आदि पर अब 5 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया गया। पहले इन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था।

GST Council has approved a reduction in rate for Remdesivir from 12% to 5%. No tax on Tocilizumab, Amphotericin B medicines. GST rates on the specified items being used in COVID19 relief and management till 30th September 2021 pic.twitter.com/uP8DPqrooI