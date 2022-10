CICA Summit : कजाकिस्तान में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, मीनाक्षी लेखी ने लगाई कड़ी फटकार

अस्ताना। (Kazakhstan) की राजधानी अस्ताना में (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) समिट में भारत की मंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने को राग छेड़ने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है।लेखी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) में गंभीर और लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए अच्छा होगा।