Ayodhya : रामलला विराजमान के गर्भगृह के दरवाजों पर जड़ा होगा सोना, भूतल में होंगे 18 दरवाजे

Heavy rainfall in Odisha, Bengal and Jharkhand: पूर्वी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड (Odisha, Bengal and Jharkhand) के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम झारखंड और इससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।