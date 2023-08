दोहरे हत्याकांड केस में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, SC ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला

More than 2000 deaths in rain-related incidents: देश में इस मानसून के दौरान बाढ़, बिजली गिरने और भूस्खलन के कारण कम से कम 2,038 लोगों की मौत हो गई। बिहार में सबसे अधिक 518 और हिमाचल प्रदेश में 330 लोगों की मौत हुई। मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश के 12 जिले और उत्तराखंड के 7 जिले भी प्रभावित हुए हैं।