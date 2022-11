दिल्ली में सियासी ड्रामा, टिकट के लिए खंभे पर चढ़ा पूर्व पार्षद

नई दिल्ली। दिल्ली में टिकट नहीं मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद हसीब उल हसन शास्‍त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बिजली के खंभे पर चढ़ गया। उसने आरोप लगाया कि टिकट के बदले मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे गए।

हसन के बिजली के खंभे पर चढ़ने की खबर से हड़कंप मच गया। टॉवर के पास बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे।

Delhi | climbs a transmission near Shastri Park Metro Station allegedly unhappy over not being given ticket for upcoming MCD poll. Locals, Police and fire brigade are at the spot. pic.twitter.com/e5y7ZxRfeI