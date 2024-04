सलमान खान के घर गोली चलाने के मिले 4 लाख, ये था फायरिंग का मकसद

SpiceJet flight took off without luggage of some passengers : स्पाइसजेट एयरलाइन के कई यात्रियों को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे पर उस समय असुविधा का सामना करना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनका सामान दिल्ली में ही छूट गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब नोएडा निवासी एक यात्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उसे ‘गहरा खेद’ है।