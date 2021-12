वायरल हुआ CDS जनरल रावत के हेलिकॉप्टर क्रेश से पहले का वीडियो

यह हादसा उस वक्त हुआ जब हेलिकॉप्टर लैंड करने वाला था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे जहाज कोहरे से बाहर निकला और आसमान में दिखा। कुछ सेकेंड्स के वीडियो से यह स्पष्ट हो गया कि घटनास्थल का मौसम खराब था। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वहां मौजूद कुछ पर्यटकों ने बनाया है। वीडियो में कुछ स्थानीय लोग दिख रहे हैं।

#WATCH | Final moments of carrying and 13 others before it crashed near Coonoor, Tamil Nadu yesterday



(Video Source: Locals present near accident spot) pic.twitter.com/jzdf0lGU5L