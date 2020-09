Live Updates : कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरे किसान, मिला विपक्षी दलों का साथ

-जालंधर के पास भारतीय किसान यूनियन और आरएमपी के कार्यकर्ताओं ने किया चक्काजाम।

-किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव।

-कर्नाटक राज्य किसान संगठन के सदस्यों ने कर्नाटक तमिलनाडु हाई वे पर किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल तैनात।

-किसान आंदोलन को देखते हुए अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त।

Punjab: Farmers, under the aegis of Bharatiya Kisan Union and Revolutionary Marxist Party of India (RMPI), block Amritsar-Delhi National Highway near Phillaur in Jalandhar, in protest against #FarmBills passed in the Parliament. pic.twitter.com/6zsXZ5VhnW