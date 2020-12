Live Updates : किसान आंदोलन की वजह से 3 ट्रेनें रद्द, चिल्ला बॉर्डर भी बंद

-टिकरी बॉर्डर पर नहीं मिली जगह सिंघु बॉर्डर पर ही होगी किसानों की बैठक।

-किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर भी बंद।

Delhi: Protesting farmers try to remove barricading placed at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border pic.twitter.com/KWJpEfCVXJ