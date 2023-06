Balasore train accident: ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव बोले, मौत के आंकड़े छिपाने का कोई इरादा नहीं

What is Kavach in Indian Railways : ओडिशा (Odisha) के बालासोर (Balasore) में हुई ट्रेन दुर्घटना (Odisha Train Accident) में करीब 275 यात्रियों की मौत और 1000 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने के बाद रेलवे की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच (Kavach) चर्चा में आ गई है। अब तक सिर्फ 65 इंजनों में 'कवच' को लगाया जा सका है। 'कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। रेलवे ने कहा है कि शुक्रवार शाम जिस मार्ग पर दुर्घटना हुई वहां 'कवच' प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।