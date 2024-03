Earthquake : महाराष्‍ट्र में गुरुवार सुबह भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में 2 बार भूकंप आया। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई।

महाराष्ट्र के हिंगौली इलाके में गुरुवार की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। परभणी और नांदेड़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

भूकंप का पहला झटका सुबह 6 बजकर 8 मिनट पर महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। वहीं, भूकंप सुबह 6 बजकर 19 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता 3.6 थी।

Earthquake of magnitude 4.5 hit #Hingoli, Maharashtra at about 06:08 AM: National Center for Seismology @NCS_Earthquake pic.twitter.com/vP9sZk9P0y