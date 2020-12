किसानों का केस मुफ्त में लड़ने को तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट का दिग्गज वकील

नई दिल्ली। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को देशभर से समर्थन मिल रहा है। इस बीच दिग्गज वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान अगर चाहे तो वे उनका केस मुफ्त में लड़ने को तैयार है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, किसानों की संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक के बाद दवे ने कहा कि यदि किसान किसी भी मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो मैं बिना किसी फीस के उनकी ओर से अदालत में जाने को तैयार हूं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं।

If they (farmers) want to fight any case in High Court & Supreme Court then I am ready to appear for them free of charge. I stand with farmers: Advocate & president of Supreme Court Bar Association after meeting members of Sangharsh Committee of farmers. (4.12) pic.twitter.com/QCpwJCQYt2