के ज्वाइंट कमिश्नर (ट्राफिक) मनीष के अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड का रूट छोटा करने के साथ ही इसमें आमंत्रितों की संख्या में भी कमी की गई है।

उन्होंने बताया कि कोविड 19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी प्रवेश द्वारों पर मेडिकल टीमों की तैनाती की जा रही है। साथ ही टिकटों या आमंत्रण कार्ड के बगैर किसी को भी परेड स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

The route has been shortened & the number of invitees, reduced. Medical teams will be deployed at entrances for maintaining COVID19 protocols & no entry without tickets or invitation cards: Manish K Agrawal, Joint Commissioner of Police(Traffic), pic.twitter.com/X9MZndto1R