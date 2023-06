दिल्ली पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज, कार सवार डिलीवरी एजेंट के लुटरों की तलाश जारी

Terror of monkeys in UP Lakhimpur: आमतौर पर किसान पक्षियों और पशुओं को भ्रमित करने के लिए खेत में बिजूका (पुतला) खड़ा कर देते हैं। यूपी के लखीमपुरी खीरी इलाके में इन दिनों बंदरों का आतंक है, वह फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने इसके लिए नई जुगत भिड़ाई है। वे बंदरों से फसल को बचाने के लिए 'भालू' बन रहे हैं।