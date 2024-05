मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

More than 57 percent voting in the fifth phase of Lok Sabha elections : लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 49 सीट पर 59 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट पर अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा और कुछ बूथ पर ईवीएम में खराबी की घटनाएं सामने आईँ। इसके अलावा महाराष्ट्र में धीमे मतदान की खबरें मिलीं।