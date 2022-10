दिल्ली की हवा 'बेहद खराब', यमुना से झाग हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण से बेहाल दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना से हटाने के लिए का छिटकाव किया जा रहा है। हालांकि भाजपा केमिकल के छिटकाव से नाराज है तो आप विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि यह केमिकल जहर नहीं होता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक आबोहवा में बने हैं। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह साढ़े आठ बजे हवा में आर्द्रता का स्तर 90 प्रतिशत था।

#WATCH | A team of Delhi Jal Board sprays chemical into to dissolve the seen on the surface of the river. Visuals from Kalindi Kunj. pic.twitter.com/0y18sFw4Nf