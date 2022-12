कमजोर हुआ 'Mandus’, तमिलनाडु में भारी बारिश, 130 साल में 13वां चक्रवात

चेन्नई। ‘मैंडूस’ ने शुक्रवार देर रात यहां मामल्लपुरम के निकट दस्तक दी, जिससे तटीय तमिलनाडु में मध्यम से हुई। 3 घंटे में 65 से ज्यादा पेड़ गिरे। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच, 1891 से 2021 तक पिछले 130 वर्षों में 13 चक्रवात आ चुके हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख एस. बालाचंद्रन के मुताबिक, चक्रवात तट को पार कर गया है और गहरे अवसाद में है और इसकी ताकत कमजोर हो रही है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में 55-65 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी, जो शाम तक 30-40 किमी प्रति घंटे तक कम हो जाएंगी।

चक्रवाती तूफान के प्रभाव से कई तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह निचले इलाकों में पानी भर गया।

अगले तीन घंटों के दौरान तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में भी कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

Tamil Nadu | Cyclonic storm 'Mandous' has affected MMDA Colony of Arumbakkam. Waterlogging seen in low-lying areas due to heavy rainfall pic.twitter.com/HU8XLNP7EA