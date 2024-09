नहीं रहे माकपा नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस

gnss vs fastag new system will be toll free upto 20km how it works : केंद्र सरकार ने नेविगेशन उपग्रह सिस्टम (GNSS) को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद अब राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 21 किलोमीटर की दूरी तय की तो पहले किलोमीटर से टोल टैक्स काटा जाएगा। हालांकि यह सिस्टम अभी सभी जगह लागू नहीं हुआ है।