Delhi Riot Case : AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज

88 candidates are in the fray for six Lok Sabha seats in Madhya Pradesh : लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीट पर 19 अप्रैल को होने चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के मौजूदा सांसद नकुल नाथ सहित 88 उम्मीदवार में मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख शनिवार को 19 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए।