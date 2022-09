विवादों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, उठे सवाल- कांग्रेस ने क्यों किया वीर सावरकर का अपमान?

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को केरल के कोच्चि पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत के लिए यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे। इनमें स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया था। कांग्रेसियों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने आनन-फानन में उसके ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी।

सावरकर की फोटो उनके नाम के साथ लगाई गई थी। इस फोटो के एक ओर गोविंद बल्लभ पंत और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी थी। सावरकर की फोटो उनके नाम के साथ लगाई गई थी।

जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेसियों को लगी, तुरंत गांधी जी का एक पोस्टर मंगाया और सावरकर की फोटो के ऊपर लगा दिया। सोशल मीडिया पर इसके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं।

Oops! It seems all attempts by Rahul to obfuscate history did not work! Veer Savarkar against whom Rahul has been spewing lies was exposed when his #BharatJodo Yatra in Aluva, Ernakulam

carried posters of Veer Savarkar !



Later on they tried to cover it up ! Savarkar Zindabad pic.twitter.com/XpZAHHcGzE