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Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 30 जून 2026 (16:02 IST)

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस का PM मोदी पर बड़ा हमला, बोली- श्रेय लिया तो जिम्मेदारी भी लें

modi ayodhya ram mandir
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। पार्टी ने चंदा चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि अगर प्रधानमंत्री किसी काम का श्रेय लेते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ALSO READ: राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पूछताछ में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मानी गलती
 
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीने‍त ने कहा-राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण जैसे सभी प्रमुख कार्यक्रमों का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मंदिर के ट्रस्ट का गठन भी नरेंद्र मोदी ने किया और उसे RTI से बाहर रखने के काम भी उन्होंने ही किया। अगर प्रधानमंत्री किसी काम का श्रेय लेते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ऐसे में चंदा चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों हैं? इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है।

चंपत राय एक बड़ी मछली

उन्होंने कहा कि चंपत राय बंसल ट्रस्ट के सर्वेसर्वा थे। उन्होंने बस इस्तीफा दे दिया है और बचकर निकल जाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब महिपाल और कई अन्य लोगों ने आपके संज्ञान में यह बात लाई थी कि एक बहुत बड़ी चोरी हो रही है, तो उन्हें क्यों हटा दिया गया? ALSO READ: राम मंदिर चढ़ावा विवाद में योगी का बड़ा दांव! क्या संघ और भाजपा के भीतर बदल रहे हैं शक्ति समीकरण?
 
 कांग्रेस नेता ने कहा कि चंपत राय एक बड़ी मछली हैं। उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दान का पैसा कहां गया? यह वह सवाल है जिसका जवाब चंपत राय बंसल को देना ही होगा, और उन्हें ऐसे ही साफ़ बचकर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जानी चाहिए।
 

क्या है कांग्रेस की मांग?

सुप्रिया श्रीने‍त ने कहा कि 'चढ़ावा चोरी' के मुद्दे पर योगी सरकार SIT की जांच सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए। पार्टी ने चंपत राय और अन्य लोगों के खिलाफ FIR और जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि शुरू से सारे चढ़ावों का निष्पक्ष ऑडिट किया जाए। इस महाघोटाले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच हो। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ें और श्रद्धालुओं से इस धोखे और विश्वासघात के लिए माफी मांगें।
 

क्या बोले अजय राय?

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन BJP सरकार ने हमें गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस में बंद किया हुआ है। आज अयोध्या नगरी में चंदा चोरी और जमीन घोटाले हो रहे हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करना चाहते थे कि BJP-RSS के लोगों को सद्बुद्धि दें। 
 
उन्होंने कहा कि जिन छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा गया है, इनको पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए।नृपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय और गोविंद गिरी इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और ट्रस्ट में शंकराचार्यों के द्वारा नामित लोगों को शामिल किया जाए, जो धर्म से जुड़े हों।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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