राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर ओवैसी का बड़ा बयान: 'अगर ट्रस्ट में मुस्लिम होता तो बुलडोजर चलता, एनकाउंटर कर देते'
ओवैसी ने कहा कि मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुए वो कानून का खुला उल्लंघन था। मुझसे पूछा गया कि राम मंदिर चंदा चोरी पर आप क्या कहेंगे। अगर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो और बाद जैसे ये घोटाला सामने आया तो उसका एनकाउंटर कर देते। बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते और केस क्लोज। चंपत तो मजे में है। जिनकी गिरफ्तार हुई उनकी पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती।
ओवैसी की मुसलमानों से अपील
मुसलमान को केवल दरी बिछाने तक सीमित
एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को केवल वोट की राजनीति और दरी बिछाने तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती, जबकि सपा ने उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि यदि वे केवल वोटर बनकर रहेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य नहीं संवरेगा और बुजुर्गों के लिए अस्पताल भी नहीं बनेंगे।
गौरतलब है कि पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और कृष्ण मोहन से पूछताछ की। पुलिस ने दोनों से एक हफ्ते तक चोरी छिपाने और देर से एफआईआर करवाने पर सवाल किया।
edited by : Nrapendra Gupta
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