राम मंदिर चढ़ावा विवाद में योगी का बड़ा दांव! क्या संघ और भाजपा के भीतर बदल रहे हैं शक्ति समीकरण?

अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा और दान अनियमितता विवाद ने केवल एक धार्मिक संस्थान की पारदर्शिता पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि इसने भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली शक्ति केंद्रों के बीच मौजूद समीकरणों को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विवाद से राजनीतिक रूप से कमजोर होंगे या पहले से अधिक मजबूत होकर उभरेंगे?

योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जिस आक्रामकता के साथ विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया और सार्वजनिक रूप से यह संदेश दिया कि "किसी को बख्शा नहीं जाएगा", उससे यह स्पष्ट संकेत गया कि वे इस मामले को केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रखना चाहते। यह कदम उनकी उस राजनीतिक छवि को और मजबूत करता है जिसमें वे कानून और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं दिखाई देते।

हालांकि इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परत यह है कि विवाद के केंद्र में मौजूद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कई प्रमुख चेहरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में योगी सरकार की सख्त कार्रवाई को संघ परिवार के कुछ प्रभावशाली वर्गों द्वारा केवल प्रशासनिक निर्णय के बजाय राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ इस अवसर का उपयोग स्वयं को एक ऐसे हिंदुत्व नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कर रहे हैं जो संगठन, पद या प्रभाव की परवाह किए बिना कार्रवाई करने की क्षमता और इच्छाशक्ति रखता है। यदि यह धारणा जनता के बीच मजबूत होती है तो इसका सीधा लाभ उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से आगे राष्ट्रीय राजनीति में भी मिल सकता है।

यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को कई लोग भाजपा के भीतर उभरते नेतृत्व संतुलन के नजरिए से भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी और व्यापक हिंदुत्व राजनीति में भविष्य के नेतृत्व को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रही है। योगी आदित्यनाथ पहले से ही भाजपा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं और उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है।

इस विवाद के दौरान ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे और एसआईटी जांच की दिशा ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि मुख्यमंत्री इस मामले को अंत तक ले जाने के पक्ष में हैं। यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक लापरवाही साबित होती है, तो योगी की "जीरो टॉलरेंस" वाली छवि और मजबूत हो सकती है।



लेकिन इस रणनीति के जोखिम भी कम नहीं हैं। राम मंदिर केवल उत्तर प्रदेश या भाजपा का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह संघ परिवार के दशकों लंबे वैचारिक और सामाजिक आंदोलन का प्रतीक रहा है। ऐसे में यदि जांच की दिशा संघ और उससे जुड़े वरिष्ठ चेहरों तक पहुंचती है, तो इससे संगठन के भीतर असहजता बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर संघ नेतृत्व की चुप्पी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच दूरी की पृष्ठभूमि नई नहीं है। गोरखनाथ मठ और राम जन्मभूमि आंदोलन के ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद ट्रस्ट गठन के समय गोरखनाथ परंपरा का कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व न होना लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में वर्तमान घटनाक्रम को कुछ लोग पुराने राजनीतिक और संस्थागत असंतोष के विस्तार के रूप में भी देखते हैं।

दूसरी ओर, भाजपा और संघ के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आई है। यदि जांच को कमजोर करने की कोशिश होती है तो विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के संरक्षण के रूप में पेश करेगा, जबकि यदि जांच पूरी कठोरता से आगे बढ़ती है तो संगठन के कुछ प्रभावशाली चेहरों की साख प्रभावित हो सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जनता इस पूरे विवाद को किस नजरिए से देखती है। यदि मतदाता इसे "आस्था की रक्षा के लिए कार्रवाई" के रूप में देखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ योगी आदित्यनाथ को मिल सकता है। लेकिन यदि यह धारणा बनती है कि मामला केवल आंतरिक शक्ति संघर्ष या राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश है, तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद केवल एक कथित वित्तीय अनियमितता की जांच नहीं रह गया है। यह भाजपा, संघ परिवार और हिंदुत्व राजनीति के भीतर बदलते शक्ति संतुलन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन चुका है।

आने वाले महीनों में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यह तय करेंगी कि यह प्रकरण योगी आदित्यनाथ के लिए जोखिम साबित होता है या फिर उनके राष्ट्रीय राजनीतिक कद को और ऊंचा उठाने वाला मोड़ बन जाता है।