वित्तमंत्री सीतारमण से बोले चिदंबरम, नियुक्त करें 'चीफ इकॉनॉमिक एस्ट्रोलॉजर'

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी ने वित्त मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हे अब एक 'चीफ इकनॉमिक एस्ट्रोलॉजर' (मुख्य आर्थिक ज्योतिषी) की नियुक्ति कर लेनी चाहिए।

निर्मला सीतारमण ने नासा की नई अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ब्रह्मांड का अब तक का सबसे गहरा रूप प्रस्तुत किए जाने से जुड़े कुछ ट्वीट रीट्वीट किए थे। इसी को लेकर चिदंबरम ने उन पर कटाक्ष किया।

पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, 'हम इस बात से हैरान नहीं हैं कि वित्त मंत्री ने उस दिन ज्यूपीटर, प्लूटो और यूरेनस ग्रहों की तस्वीरें ट्वीट कीं जब मुद्रास्फीति 7.1 प्रतिशत और बेरोजगारी दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई।'

We are not surprised that the Finance Minister tweeted pictures of Jupiter, Pluto and Uranus on the day when Inflation printed at 7.01% and unemployment printed at 7.8%

After giving up hope in her own skills and the skills of her economic advisers, the FM has called the planets to the rescue of the economy

To begin with, she should appoint a new CEA: Chief Economic Astrologer