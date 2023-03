weather update: होली की मस्ती में लगेगा बारिश का तड़का, कहीं-कहीं गिर सकते हैं ओले

Tension after stone pelting in two groups in Meerut: मेरठ जिला मुख्यालय के घनी आबादी वाले ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रविवार की रात 2 संप्रदायों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में कम से कम 6 लोग घायल हो गए। दरअसल, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा होली पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विवाद होली के चंदे और होलिका रखने को लेकर शुरू हुआ था।