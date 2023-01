प्रश्नपत्र लीक मामला: CBI ने 7 राज्यों में 50 स्थानों पर की छापेमारी, रुपए के बदले प्रश्नपत्र मुहैया कराए

Infinix ने भारतीय बाजार में अपने Zero Book सीरीज लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। इसके 2 मॉडल Infinix Zero Book और Zero Book Ultra लॉन्च किए गए हैं। Zero Book Ultra को खासतौर पर क्रिएटर्स के लिए तैयार किया गया है।