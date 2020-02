ओवैसी की रैली में पाक जिंदाबाद के नारों पर भड़की भाजपा, बताया प्रदर्शनों का असली चेहरा

नई दिल्ली। बेंगलुरु में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीएए-विरोधी रैली में उस वक्त हंगामा हो गया, जब मंच से एक लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। ओवैसी लड़की के हाथ से तुरंत माइक लेकर सफाई दी। भाजपा ने मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाक का समर्थन करने वाले वहीं चले जाएं।

लड़की के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मंच से बाहर जा रहे हैं तभी माइक हाथ में लिए एक लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगती है। कुछ ही देर में ओवैसी के समर्थक उस लड़की को मंच से हटाने लगते हैं और इसी बीच कुछ पुलिसवाले भी वहां पहुंच जाते हैं। बाद में लड़की को पुलिसवालों के हवाले कर दिया जाता है।

नारे लगाने वाली लड़की का नाम अमूल्या बताया जा रहा है और पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124-A के तहत राजद्रोह का केस दर्ज किया है।

