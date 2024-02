कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार में बढ़ी सियासी सरगर्मी, क्या है जीतनराम मांझी से कनेक्शन?

Bodies of four people recovered from a house in Noida : नोएडा के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के तुस्याना गांव में पुलिस को शुक्रवार को एक मकान में रहने वाले 2 युवकों और 2 महिलाओं के शव बरामद हुए। पुलिस को संदेह है कि उनकी मौत को 2 दिन हो गए हैं और चारों की मौत दम घुटने से हुई है, मृतकों में 3 भाई-बहन हैं।